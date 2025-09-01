दिल्ली चिड़ियाघर अचानक क्यों बंद किया गया? जानिए कब खुलेगा

दिल्ली के चिड़ियाघर को अचानक बंद कर दिया गया है। इसे आगे कब खोला जाना है, इसको लेकर अभी तारीख नहीं बताई गई है। चिड़ियाघर को बंद करने के पीछे H5N1 यानी एवियन इंफ्लूएंजा ( बर्ड फ्लू ) को बताया गया है, जिसके कारण करीब 12 पक्षियों की मौत हो गई है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने निगरानी और जैव-सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए हैं। जानवर, पक्षी और कर्मचारियों के बीच रोग के प्रसार और संचार को रोकने का काम चल रहा है।

बीमारी कैसे पता चला पक्षियों में बर्ड फ्लू? उद्यान के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि जल पक्षी विहार में 2 मृत सारस पाए गए थे, जिनके नमूनों को बर्ड फ्लू की जांच के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD) भेजा गया था। NIHSAD ने 28 अगस्त को दोनों नमूनों में एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस की पुष्टि की, जिसके बाद इसके प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की गई। इसी के मद्देनजर चिड़ियाघर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

हालात अब तक 12 पक्षियों की जान जा चुकी है चिड़ियाघर में अब तक 6 पेंटेड स्टॉर्क और 2 ब्लैक-नेक्ड आईबिस की मौत जल पक्षी विहार में हो चुकी है। इसके अलावा 4 प्रवासी पेंटेड स्टॉक भी तालाबों में मरे पाए गए थे, जिनमें से 2 पेंटेड स्टॉक 2 आईबिस के नमूने लेकर H5N1 जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे और पुष्टि भी हुई है। चिड़ियाघर में 3 पेंटेड स्टॉर्क और 1 ब्लैक-नेक्ड आईबिस को जल विहार से अलग कर इलाज और निगरानी में रखा गया है।

प्रवेश अब कब खुलेगा चिड़ियाघर? नियम के मुताबिक, चिड़ियाघर में वायरस निष्क्रिय करने के लिए 21 दिन जरूरी है। चिड़ियाघर खोलने से पहले अगले 21 दिन तक पक्षियों की नियमित जांच होती रहेगी। इस बीच अगर कोई मौत होती है तो चिड़ियाघर खुलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर कोई मृत्यु नहीं होती, तो हर 15 दिन में कम से कम 4 बार जांच की जाएगी। अगर आखिरी पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद लगातार 2 नमूने नेगेटिव आए तो चिड़ियाघर खोला जा सकता है।

आदेश 2016 और 2021 में भी आया था बर्ड फ्लू यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी हो। इससे पहले 2016 और 2021 में भी वायरस ने हड़कंप मचा दिया था। अक्टूबर 2016 में चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू आने के बाद 4 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान पेंटेड स्टॉर्क, बत्तख और पेलिकन समेत 70 से ज़्यादा पक्षियों की मौत हुई थी। इसके बाद जनवरी 2021 में चिड़ियाघर 3 महीने के लिए बंद हुआ था।

बंद सिर्फ गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और शुक्रवार को बंद होता है चिड़ियाघर दिल्ली चिड़ियाघर आमतौर पर सिर्फ सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को बंद होता है। इसके अलावा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर बंद किया जाता है। इससे पहले मार्च 2020 से अगस्त 2021 तक कोविड-19 के कारण बंद किया गया था। अप्रैल 2021 में कुछ दिन खुलने के बाद साढ़े 3 महीने के लिए बंद हो गया था। हाल में 2023 में 8-10 सितंबर तक बंद G-20 शिखर सम्मेलन के कारण बंद हुआ था।