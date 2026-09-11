महाराष्ट्र में अब हर डॉक्टर की पहचान QR कोड से, एक स्कैन बताएगा पूरा सच
महाराष्ट्र सरकार ने 31 अक्टूबर, 2026 तक सभी रजिस्टर्ड डॉक्टरों के लिए QR कोड अनिवार्य कर दिया है। 'अपने डॉक्टर को जानें' नाम की इस पहल से आप असली मेडिकल पेशेवरों को आसानी से पहचान पाएंगे और फर्जी डॉक्टरों से बच सकेंगे।
किसी भी क्लिनिक में इस कोड को स्कैन करते ही आपको डॉक्टर की पूरी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। अगर क्लिनिक इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माना या पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
QR प्लेट पर दिखेगी रजिस्ट्रेशन की जानकारी
यह QR कोड हर क्लिनिक और अस्पताल में एक एक्रिलिक प्लेट पर लगा होगा, जिस पर डॉक्टर का नाम, योग्यता, रजिस्ट्रेशन बोर्ड और उनका लाइसेंस वैध है या नहीं, जैसी सभी जानकारी मौजूद होगी। जब हर 5 साल में लाइसेंस का नवीनीकरण होता है, तो जानकारी अपने आप अपडेट हो जाएगी।
पिछले साल अभियान चलाने के बावजूद, महाराष्ट्र के 1.43 लाख डॉक्टरों में से सिर्फ 20,000 ने ही अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए अब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल (MMC) ने इसे अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र इस मामले में देश भर में सबसे आगे है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों के लिए भी ऐसे ही नियम पहले से लागू हैं।