महाराष्ट्र में अब बिना मराठी नहीं चलेगी टैक्सी-ऑटो! 1 मई से रद्द किए जाएंगे लाइसेंस

महाराष्ट्र परिवहन विभाग मराठी जांच करेगा

मोटर परिवहन विभाग अपने सभी दफ्तरों में जांच शुरू करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्राइवरों को सचमुच मराठी आती है। अगर वे इसमें फेल होते हैं, तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। जो अधिकारी इन भाषा जांचों को नजरअंदाज करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। सरनाईक ने यह भी कहा कि मराठी जानना सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में कारोबार करने और यहां की संस्कृति का सम्मान करने के लिए भी यह बेहद जरूरी है।