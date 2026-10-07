जल संकट गहराया: महाराष्ट्र में 10 प्रतिशत पानी की कटौती, कर्नाटक ने केंद्र से मांगे 7,142 करोड़ रुपये
मानसून की कमजोर बारिश के बाद भारत के कई राज्य, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 16 अक्टूबर से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू की जा रही है, ताकि सूखे जैसे हालात से निपटा जा सके।
कर्नाटक ने अपने 177 इलाकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और केंद्र सरकार से 7,142.64 करोड़ रुपये की राहत राशि मांगी है।
अल नीनो के बीच राज्य पानी का संरक्षण कर रहे
महाराष्ट्र पीने का पानी बचाने पर खास ध्यान दे रहा है। इसके लिए बांधों में पानी का आपातकालीन बफर (भंडार) रखा जा रहा है, पानी के रिसाव को ठीक किया जा रहा है और उद्योगों से कहा जा रहा है कि वे पानी को ज़्यादा रीसाइकिल करें।
गुजरात में हालांकि सरदार सरोवर बांध तो भरा हुआ है, लेकिन रुक-रुक कर हुई बारिश के चलते बाकी ज्यादातर बांधों में पानी कम हो गया है। इसकी मुख्य वजह है अल नीनो। अल नीनो ने इस साल भारत में बारिश के सामान्य पैटर्न को काफी प्रभावित किया है, जिससे अब पानी का समझदारी से मैनेजमेंट करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब रबी फसल का मौसम शुरू हो रहा है।