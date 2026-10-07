जल संकट गहराया: महाराष्ट्र में 10 प्रतिशत पानी की कटौती, कर्नाटक ने केंद्र से मांगे 7,142 करोड़ रुपये

महाराष्ट्र पीने का पानी बचाने पर खास ध्यान दे रहा है। इसके लिए बांधों में पानी का आपातकालीन बफर (भंडार) रखा जा रहा है, पानी के रिसाव को ठीक किया जा रहा है और उद्योगों से कहा जा रहा है कि वे पानी को ज़्यादा रीसाइकिल करें।

गुजरात में हालांकि सरदार सरोवर बांध तो भरा हुआ है, लेकिन रुक-रुक कर हुई बारिश के चलते बाकी ज्यादातर बांधों में पानी कम हो गया है। इसकी मुख्य वजह है अल नीनो। अल नीनो ने इस साल भारत में बारिश के सामान्य पैटर्न को काफी प्रभावित किया है, जिससे अब पानी का समझदारी से मैनेजमेंट करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब रबी फसल का मौसम शुरू हो रहा है।