महाराष्ट्र का 44,800 करोड़ का 'अर्बन चैलेंज', क्या बदल जाएगी आपके शहर की किस्मत?

इस फंड के लिए पैसे कई स्रोतों से आएंगे। इसमें 25 प्रतिशत तक केंद्र सरकार का सहयोग रहेगा। बाकी का कम से कम 50 प्रतिशत पैसा नगर पालिकाओं को बैंक से कर्ज लेकर या बॉन्ड जारी करके जुटाना होगा। बचा हुआ 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय अपनी तरफ से देंगे।

इस फंड का मुख्य इस्तेमाल शहरों में पानी की बेहतर सप्लाई, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक जगहों को सुंदर बनाने, ट्रैफिक को सुगम बनाने और बाढ़ को रोकने जैसे कामों पर होगा। बड़े शहरों में नए कन्वेंशन सेंटर और खेल सुविधाओं का विकास होगा, वहीं छोटे कस्बों को कर्ज मिलने में मदद की जाएगी, ताकि विकास की दौड़ में वे पीछे न रह जाएं। सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हों और उनका सही असर दिखे, इसके लिए खास टीमें बनाई जाएंगी जो पूरे काम पर नज़र रखेंगी।