कोल्हापुर के ज्योतिबा मंदिर में 15-20 पुजारियों ने श्रद्धालुओं को लात-घूसों से जमकर पीटा (फाइल तस्वीर)

महाराष्ट्र में कोल्हापुर के ज्योतिबा मंदिर में 20 पुजारियों ने श्रद्धालुओं को लात-घूसों से जमकर पीटा

लेखन गजेंद्र 11:35 am Mar 23, 202611:35 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें पुजारियों की भीड़ कुछ लोगों को पीटते दिख रही है। घटना ज्योतिबा मंदिर में रविवार को घटी है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 पुजारियों ने कुछ श्रद्धालुओं को न केवल लात और घूसों से पीटा बल्कि उनके सिर पर नारियल भी फोड़ दिया। मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जांच कर रही है।