महाराष्ट्र: कल्याण में साइकिल पर सवार व्यवसायी को नाबालिग ने कार से टक्कर मारी, मौत

घटना

क्या है पूरा मामला?

तांडले खड़कपाड़ा में रहता हैं और उनकी कल्याण में कई कपड़ों की दुकान है। उन्होंने दुर्घटना से एक दिन पहले सोमवार को साइकिल ली थी और फिट रहने के लिए उसे चलाना शुरू किया था मंगलवार रात साढ़े 8 बजे रिंग रोड पर एक तेज रफ्तार हुंडई i20 कार ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वहह कई मीटर हवा में उछलकर रास्ते पर जा गिरे। उनकी मौके पर मौत हो गई। बाद में उन्हें अस्पताल लाया गया।