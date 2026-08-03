महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन पर कड़ा पहरा: 60 दिन नोटिस, 7 साल जेल और गैर-जमानती अपराध

इस कानून का उल्लंघन करने पर गंभीर अपराध माना जाएगा। इसमें होने वाले अपराध गैर-जमानती होंगे और पीड़ित के करीबी रिश्तेदार भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहली बार ऐसा अपराध करने वाले को 7 साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

दोबारा यही अपराध करने पर सजा और भी कड़ी हो जाएगी, जिसमें 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है। अगर यह धर्म परिवर्तन किसी नाबालिग, महिला, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ किया जाता है, तो इसके लिए और भी सख्त सजा का प्रावधान है।