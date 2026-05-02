महाराष्ट्र HSC रिजल्ट 2026: 90 प्रतिशत छात्रों ने पास होकर रचा इतिहास, यहां देखें अपना स्कोर

mahahsscboard.in से HSC मार्कशीट डाउनलोड करें

अपनी मार्कशीट हासिल करने के लिए, आपको सिर्फ़ mahahsscboard.in वेबसाइट पर जाना होगा और HSC रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा। वहां आपको अपने रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी भरकर लॉगिन करना होगा। अपनी जानकारी ठीक से जांच लें और संतुष्ट होने पर मार्कशीट डाउनलोड कर लें। इसके अलावा, आप चाहें तो hscresult.mkcl.org या digilocker.gov.in का उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं।