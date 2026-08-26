छात्रों के आंदोलन की धमाकेदार जीत, महाराष्ट्र के आदिवासी हॉस्टलों से उम्र की सीमा खत्म

महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने हॉस्टल में दाखिले के लिए 30 साल की उम्र सीमा अब हटा दी है। यह फैसला पुणे में 13 दिनों तक चले छात्रों के प्रदर्शन के बाद आया। आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने मुख्यमंत्री की मंजूरी के साथ इसकी घोषणा की। छात्रों का यह प्रदर्शन हॉस्टल की सुविधाओं, प्रवेश के नियमों और अन्य मुद्दों को लेकर था।