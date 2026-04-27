महाराष्ट्र में मराठी की जानकारी रखने वाले ही चला सकेंगे टैक्सी-ऑटो, 1 मई से चालकों की भाषा जांच शुरू

1 मई से ड्राइवरों की मराठी की जांच शुरू

1 मई से सरकारी अधिकारी ड्राइवरों की मराठी भाषा की जांच शुरू कर देंगे। इसमें सिर्फ बोलने की नहीं, बल्कि पढ़ने और लिखने की क्षमता भी परखी जा सकती है। मुंबई मराठी साहित्य संघ जैसे कई संगठनों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है। जो चालक इन भाषाई नियमों को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन पर जुर्माना लग सकता है। नेताओं का कहना है कि इस कदम से ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग का सिस्टम भी ज्यादा साफ-सुथरा हो जाएगा।