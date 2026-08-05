महाराष्ट्र: स्कूलों में जंक फूड पर पूर्ण प्रतिबंध, पौष्टिक भोजन अनिवार्य

इस पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए हर स्कूल को एक ट्रेन्ड हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर या नोडल ऑफिसर नियुक्त करना अनिवार्य होगा। स्कूल परिसर में अस्वास्थ्यकर खान-पान के बारे में चेतावनी के बोर्ड भी लगाए जाएंगे।

कंप्यूटर पर HFSS (हाई फैट, शुगर, सॉल्ट) विज्ञापनों को ब्लॉक किया जाएगा और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स नियमित रूप से जांच भी करेंगे। अगर कोई स्कूल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे कड़े दंड का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बोर्ड से मान्यता या उसके नवीनीकरण के लिए भी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होगा।