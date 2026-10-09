महाराष्ट्र में 14,251 स्कूलों पर आया संकट टला, सरकार ने 3 महीने के लिए रोका फैसला
महाराष्ट्र सरकार ने 20 से कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने के अपने फैसले पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। अब इन 3 महीनों में इस कदम के असर का ठीक से अध्ययन किया जाएगा।
यह फैसला उन संगठनों के कड़े विरोध के बाद लिया गया है, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है। दरअसल, इस फैसले से करीब 14,251 स्कूल प्रभावित हो सकते थे। राज्य सरकार ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि इन स्कूलों के बंद होने से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।
महाराष्ट्र सरकार करेगी यात्रा सुरक्षा का अध्ययन
इस रोक के दौरान, सरकार कई पहलुओं पर गौर करेगी। इनमें बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, रास्ते कितने सुरक्षित हैं और इलाके की भौगोलिक स्थिति कैसी है, खासकर दूर-दराज और आदिवासी इलाकों में।
अभिभावकों और स्थानीय लोगों को भी इस बारे में अपनी राय रखने का मौका दिया जाएगा। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भरोसा दिलाया है कि ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में न छूटे या स्कूल के दोबारा व्यवस्थित होने की वजह से उसकी हाजिरी पर कोई असर न पड़े। इस आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन अभी के लिए रोक दिए गए हैं।