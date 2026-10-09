महाराष्ट्र में 14,251 स्कूलों पर आया संकट टला, सरकार ने 3 महीने के लिए रोका फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने 20 से कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने के अपने फैसले पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी है। अब इन 3 महीनों में इस कदम के असर का ठीक से अध्ययन किया जाएगा।

यह फैसला उन संगठनों के कड़े विरोध के बाद लिया गया है, जो इस बात को लेकर चिंतित थे कि इससे बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है। दरअसल, इस फैसले से करीब 14,251 स्कूल प्रभावित हो सकते थे। राज्य सरकार ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि इन स्कूलों के बंद होने से कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए।