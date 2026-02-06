महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए; 1 कमांडो शहीद, माओवादी शिविर नष्ट

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 3 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए

लेखन गजेंद्र 11:26 am Feb 06, 202611:26 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 24 घंटे से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। गोलीबारी में एक विशिष्ट पुलिल कमांडो भी शहीद हुआ है, जबकि दूसरा घायल है। मुठभेड़ छत्तीसगढ़ के नारायणपुर-गढ़चिरौली सीमा पर, फोडेवाड़ा गांव से कुछ किलोमीटर दूर गुरुवार से चल रही थी। शहीद जवान दीपक चिन्ना मडावी सी-60 कमांडो इकाई से जुड़े हैं। जंगल में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान हथियार और माओवादी शिविर भी खोजे हैं।