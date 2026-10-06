छात्रों के आगे झुकी सरकार, महाराष्ट्र में केंद्रीय रसोई का ऐलान

उइके ने छात्रों को अपनी कक्षाओं में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि अब बदलाव होने जा रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों से काफी राजनीतिक बहस भी छिड़ गई थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा था कि अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने छात्र प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस की आलोचना की थी। इन सबके बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि वे आदिवासी युवाओं के लिए हालात बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।