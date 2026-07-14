पुणे लैंडफिल हादसा: 9 मौतों का हिसाब लेगी विशेषज्ञ समिति, IIT बॉम्बे के विशेषज्ञ भी शामिल

यह पैनल हादसे से जुड़े तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन जांच करेगा। समिति यह पता लगाएगी कि कचरा भंडारण और ढलान की स्थिरता से जुड़े तय मानकों का पालन किया गया था या नहीं। साथ ही, यह भी परखा जाएगा कि क्या किसी पिछली चेतावनी या अलर्ट को अनदेखा तो नहीं किया गया।

इस समिति में IIT बॉम्बे, MPCB और PCMC जैसे संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति सभी प्रोजेक्ट रिकॉर्ड्स तक पहुंचेगी और उन लोगों की पहचान करेगी जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए ठोस सुझाव भी दिए जाएंगे। समिति से एक महीने के भीतर शुरुआती रिपोर्ट और 2 महीने में पूरी रिपोर्ट आने की उम्मीद है।