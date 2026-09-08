महाराष्ट्र में अवैध दवाओं पर FDA का शिकंजा: 11 करोड़ रुपये का जखीरा जब्त, सैकड़ों लाइसेंस रद्द

जांच में अधिकारियों को कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इनमें घटिया और बिना अनुमति वाली दवाओं का उत्पादन, इंसुलिन और वैक्सीन का गलत तरीके से भंडारण, बिना पर्ची के शेड्यूल ड्रग्स की बिक्री, एक्सपायर हो चुकी दवाओं को लापरवाही से पड़ा रहने देना, बिना बिल के सामान बेचना और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी के बिना दवाएं बेचना शामिल था।

FDA का कहना है कि लोगों को सुरक्षित रखने और ईमानदार कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए वे अपने प्रयासों को और तेज कर रहे हैं।