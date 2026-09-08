महाराष्ट्र में अवैध दवाओं पर FDA का शिकंजा: 11 करोड़ रुपये का जखीरा जब्त, सैकड़ों लाइसेंस रद्द
जून से अगस्त के बीच, महाराष्ट्र के FDA ने 11.41 करोड़ रुपये की अवैध दवाएं और कॉस्मेटिक्स जब्त किए। कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में टीम ने फैक्ट्रियों और दुकानों पर 2,902 बार जांच की। इस दौरान सैकड़ों लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किए गए।
साथ ही, 104 जगहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए, 20 FIR दर्ज की गईं और 21 गिरफ्तारियां भी हुईं। इसका मकसद था कि असुरक्षित प्रोडक्ट्स को बाजार से दूर रखा जाए।
महाराष्ट्र FDA को मिलीं कई खामियां, कार्रवाई का वादा
जांच में अधिकारियों को कई गंभीर अनियमितताएं मिलीं। इनमें घटिया और बिना अनुमति वाली दवाओं का उत्पादन, इंसुलिन और वैक्सीन का गलत तरीके से भंडारण, बिना पर्ची के शेड्यूल ड्रग्स की बिक्री, एक्सपायर हो चुकी दवाओं को लापरवाही से पड़ा रहने देना, बिना बिल के सामान बेचना और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की निगरानी के बिना दवाएं बेचना शामिल था।
FDA का कहना है कि लोगों को सुरक्षित रखने और ईमानदार कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए वे अपने प्रयासों को और तेज कर रहे हैं।