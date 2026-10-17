रिलायंस, जोमैटो, ब्लिंकिट पर FDA की कार्रवाई, जब्त किया 48 लाख रुपये का अवधि पार माल
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई के बाद रिलायंस, जोमैटो और ब्लिंकिट जैसी बड़ी कंपनियां बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। FDA ने इनके यहां से 48 लाख रुपये से ज्यादा का खराब और अवधि पार हो चुका खाद्य सामान जब्त किया है। ठाणे और पुणे में हुई छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने पाया कि जिन उत्पादों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, उन्हें ग्राहकों को बेचने के लिए वापस शेल्फ पर रख दिया गया था। यह उन लाखों ग्राहकों के विश्वास के साथ गंभीर खिलवाड़ है, जो इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से अपना सामान मंगवाते हैं।
4 कंपनियों के 10 लोग FIR में नामजद
पुलिस ने इस मामले में 4 कंपनियों से जुड़े कुल 10 लोगों को FIR में नामजद किया है। इनमें इन कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कुछ सामान नष्ट करने वाली एजेंसियां इन अवैध बिक्री को छिपाने के लिए जाली सर्टिफिकेट बना रही थीं। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई जगहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही जब्त किए गए सभी उत्पादों की आवाजाही, बिक्री या उन्हें नष्ट करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह पूरा मामला खाद्य सुरक्षा के प्रति एक बड़ी चेतावनी है और हमें यह याद दिलाता है कि हम जो भी खाते हैं, उसकी गुणवत्ता और समाप्ति तिथि की जांच करना कितना जरूरी है।