रिलायंस, जोमैटो, ब्लिंकिट पर FDA की कार्रवाई, जब्त किया 48 लाख रुपये का अवधि पार माल

पुलिस ने इस मामले में 4 कंपनियों से जुड़े कुल 10 लोगों को FIR में नामजद किया है। इनमें इन कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कुछ सामान नष्ट करने वाली एजेंसियां इन अवैध बिक्री को छिपाने के लिए जाली सर्टिफिकेट बना रही थीं। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई जगहों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही जब्त किए गए सभी उत्पादों की आवाजाही, बिक्री या उन्हें नष्ट करने पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह पूरा मामला खाद्य सुरक्षा के प्रति एक बड़ी चेतावनी है और हमें यह याद दिलाता है कि हम जो भी खाते हैं, उसकी गुणवत्ता और समाप्ति तिथि की जांच करना कितना जरूरी है।