महाराष्ट्र FDA ने पतंजलि घी समेत 9 करोड़ के मिलावटी खाद्य पदार्थ किए जब्त, 16 गिरफ्तार
महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने छत्रपति संभाजीनगर में पतंजलि आयुर्वेद के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, मेसर्स दिव्य महावितरक से 2,279.7 लीटर पतंजलि गाय का घी जब्त किया है। इस घी की कीमत 20.20 लाख रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और लोगों को खासकर त्योहारों के समय सुरक्षित चीजें उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे बड़े अभियान का हिस्सा है।
FDA ने पूरे महाराष्ट्र में 9.01 करोड़ रुपये के खाद्य पदार्थ जब्त किए
यह अभियान सिर्फ घी तक सीमित नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में 9 करोड़ 1 लाख रुपये के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से जब्त किया गया 1.44 लाख किलोग्राम खाने का तेल भी शामिल है। FDA ने खराब साफ-सफाई वाली 19 जगहों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही 7 प्रतिष्ठानों को सील किया गया, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 13 FIR भी दर्ज की गईं। इन सब कार्रवाइयों से यह साफ है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर अब गंभीरता से काम किया जा रहा है।