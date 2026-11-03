महाराष्ट्र FDA ने पतंजलि घी समेत 9 करोड़ के मिलावटी खाद्य पदार्थ किए जब्त, 16 गिरफ्तार

यह अभियान सिर्फ घी तक सीमित नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में 9 करोड़ 1 लाख रुपये के खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसमें एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड से जब्त किया गया 1.44 लाख किलोग्राम खाने का तेल भी शामिल है। FDA ने खराब साफ-सफाई वाली 19 जगहों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही 7 प्रतिष्ठानों को सील किया गया, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 13 FIR भी दर्ज की गईं। इन सब कार्रवाइयों से यह साफ है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर अब गंभीरता से काम किया जा रहा है।