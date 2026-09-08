महाराष्ट्र FDA का ऐलान: त्योहारों पर नहीं लगेगी पाबंदी, अब मिलेगा सिर्फ शुद्ध प्रसाद

FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ किया कि प्रसाद, भंडारे और गणपति उत्सव जैसे कार्यक्रम पहले की तरह ही आयोजित होते रहेंगे। उन्होंने कहा, "इस आदेश से किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधि पर पाबंदी नहीं लगाई गई है।"

FDA ने अब साल भर के लिए एक फेस्टिवल एन्फोर्समेंट कैलेंडर भी जारी किया है, ताकि वेंडरों और आयोजकों को पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके। इसके लिए उन्हें न तो कोई अतिरिक्त लाइसेंस लेना होगा और न ही कोई नया कानून मानना पड़ेगा।