महाराष्ट्र में दवा कंपनियों पर गिरी गाज, 11 करोड़ रुपये का माल जब्त

कुल 2,902 निरीक्षणों के दौरान FDA को कई तरह की कमियां मिलीं। अधिकारियों को रिकॉर्ड गायब मिले, कीटाणुशोधन से जुड़े रिकॉर्ड अधूरे थे और वैक्सीन जैसी संवेदनशील दवाओं को सही तरीके से स्टोर नहीं किया जा रहा था। आयुर्वेदिक कंपनियों पर भी खास ध्यान दिया गया और 3 महीनों में उनकी 301 जांचें की गईं। इस दौरान जब्त किए गए सामान की कीमत करीब 11.41 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। मुंडे ने कहा, "FDA की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और नियंत्रित दवाएं मिलें। हम नियमों का पालन न करने वाली संस्थाओं के खिलाफ लगातार और कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं नियमों का पालन करने वाली संस्थाओं का पूरा समर्थन करते हैं।"