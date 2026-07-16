पुणे हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल के परिवार को झटका, FDA ने बंद कराई दुकान

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सिया गोयल के परिवार की मसाले और ड्राई फ्रूट्स की दुकान 'बीजी गोयल एंड कंपनी' को बंद करने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के बाद की गई है। खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सिया गोयल पहले से ही पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में आरोपी के तौर पर चर्चा में हैं। अधिकारियों ने बताया कि दुकान तब तक दोबारा नहीं खुल पाएगी, जब तक वह इन कमियों को दूर नहीं कर लेती।