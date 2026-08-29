महाराष्ट्र: जनता ने FDA अधिकारी को घेरा, एक्सपायर्ड बिस्किट खिलाने की कोशिश की

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में एक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) अधिकारी को उस समय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, जब स्थानीय लोगों ने उस पर एक दुकानदार को एक्सपायर्ड खाना बेचने देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। एक इंस्पेक्शन के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। लोगों ने अधिकारी को एक्सपायर्ड बिस्कुट के पैकेट दिखाकर घेर लिया और उन्हें जबरन खाने की कोशिश की।

यह पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई। यह सारा हंगामा तब शुरू हुआ, जब दुकान से खरीदे गए स्नैक मिक्स को खाने के बाद एक 2 साल का बच्चा बीमार पड़ गया। इसके बाद, निवासियों ने FDA में शिकायत की। बाद में, उन्होंने अधिकारी पर आरोप लगाया कि वह कार्रवाई करने के बजाय दुकानदार को बचा रहा है।