महाराष्ट्र में कास्टिक सोडा और शैम्पू मिले नकली दूध का FDA ने किया पर्दाफाश
महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने हाल ही में एक बड़े फर्जी दूध रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें कास्टिक सोडा और यहां तक कि शैम्पू जैसी खतरनाक चीजें दूध में मिलाकर सस्ते में नकली पेय तैयार किया जा रहा था। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने एक पॉडकास्ट में बताया कि ये 'प्रोडक्शन लाइनें' असली दूध से बहुत कम कीमत में नकली दूध बना रही थीं। जहां असली गाय या भैंस का दूध 40 से 50 रुपये प्रति लीटर में मिलता है, वहीं यह नकली दूध केवल 15 से 30 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा था।
महाराष्ट्र FDA ने 49.57 करोड़ के उत्पाद किए जब्त
मई से अब तक FDA ने कुल 1,131 निरीक्षण किए हैं। इस दौरान उन्होंने 49.57 करोड़ रुपये के खाद्य उत्पाद जब्त किए, जिसमें लगभग 1.6 लाख लीटर मिलावटी दूध भी शामिल है। मुंडे का कहना है कि बेहतर ट्रैकिंग के तरीकों, जैसे कि पशुओं के लिए डिजिटल टैग और कलेक्शन सेंटरों पर बेहतर रिकॉर्ड रखने से, नकली सामानों को और तेजी से पकड़ा जा सकेगा। इससे हमारी खाद्य सप्लाई चेन ज्यादा सुरक्षित बनेगी। तुकाराम मुंडे ने इस पूरे गोरखधंधे को बिल्कुल गैर-कानूनी और बेहद शर्मनाक बताया है।