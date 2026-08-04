महाराष्ट्र में कास्टिक सोडा और शैम्पू मिले नकली दूध का FDA ने किया पर्दाफाश

महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने हाल ही में एक बड़े फर्जी दूध रैकेट का पर्दाफाश किया है। इसमें कास्टिक सोडा और यहां तक कि शैम्पू जैसी खतरनाक चीजें दूध में मिलाकर सस्ते में नकली पेय तैयार किया जा रहा था। FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने एक पॉडकास्ट में बताया कि ये 'प्रोडक्शन लाइनें' असली दूध से बहुत कम कीमत में नकली दूध बना रही थीं। जहां असली गाय या भैंस का दूध 40 से 50 रुपये प्रति लीटर में मिलता है, वहीं यह नकली दूध केवल 15 से 30 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा था।