वड़ा पाव खाना जरुरी नहीं, तुकाराम मुंडे ने बच्चे को दी ये सलाह

महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे एक स्कूली बच्चे से स्कूलों में दिए जाने वाले खाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या वड़ा पाव फिर से स्कूलों में मिल सकता है। मुंडे ने जवाब दिया, "वड़ा पाव न खाएं, तो हमारी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। बल्कि, अगर आप अच्छा और पौष्टिक खाना खाएंगे, तो आपकी सेहत और अच्छी बनेगी।"

उन्होंने बच्चों को तले-भुने स्नैक्स की जगह पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाने की सलाह दी।