वड़ा पाव खाना जरुरी नहीं, तुकाराम मुंडे ने बच्चे को दी ये सलाह

वड़ा पाव खाना जरुरी नहीं, तुकाराम मुंडे ने बच्चे को दी ये सलाह
महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे एक स्कूली बच्चे से स्कूलों में दिए जाने वाले खाने को लेकर बातचीत कर रहे हैं।
बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या वड़ा पाव फिर से स्कूलों में मिल सकता है। मुंडे ने जवाब दिया, "वड़ा पाव न खाएं, तो हमारी जिंदगी रुक नहीं जाएगी। बल्कि, अगर आप अच्छा और पौष्टिक खाना खाएंगे, तो आपकी सेहत और अच्छी बनेगी।"
उन्होंने बच्चों को तले-भुने स्नैक्स की जगह पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाने की सलाह दी।
महाराष्ट्र के स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी
मुंडे पूरे महाराष्ट्र के स्कूलों से ऐसे खाने को हटवाने का अभियान चला रहे हैं, जिनमें ज्यादा फैट, चीनी और नमक होता है। इनमें वड़ा पाव, समोसे और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे आइटम शामिल हैं। यहां तक कि चाइनीज स्ट्रीट फूड भी उनकी निगरानी में है।
बच्चों में बढ़ते मोटापे से लड़ने के लिए स्कूल अब इडली और फल जैसे सेहतमंद विकल्प दे रहे हैं।
जो स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर जुर्माना लग सकता है या उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।