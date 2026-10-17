महाराष्ट्र के किसान ने मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजे 5,000 रुपये, राहत राशि को लेकर जताया विरोध
देश
महाराष्ट्र के किसान चांद शेख ने एक अनोखे तरीके से विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 5,000 रुपये डाक से भेजे हैं। यह वही रकम है जो राज्य सरकार ने सूखे से राहत के तौर पर किसानों को देने का वादा किया था।
सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के लिए यह अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया था, लेकिन चांद शेख को लगता है कि इतनी रकम तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है।
महाराष्ट्र के 85 प्रतिशत तालुका आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित
महाराष्ट्र के 85 प्रतिशत से भी ज्यादा तालुका (तहसीलें) अब आधिकारिक तौर पर सूखाग्रस्त घोषित हो गए हैं। शेख ने अपनी छोटी सी जमीन पर सोयाबीन की खेती करने में 25,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन जब फसल काटी, तो उन्हें सिर्फ 3,900 रुपये ही मिले।
अपना विरोध जताने के लिए उन्हें एक दोस्त से पैसे भी उधार लेने पड़े।