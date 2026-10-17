महाराष्ट्र के किसान ने मुख्यमंत्री फडणवीस को भेजे 5,000 रुपये, राहत राशि को लेकर जताया विरोध

महाराष्ट्र के किसान चांद शेख ने एक अनोखे तरीके से विरोध जताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 5,000 रुपये डाक से भेजे हैं। यह वही रकम है जो राज्य सरकार ने सूखे से राहत के तौर पर किसानों को देने का वादा किया था।

सरकार ने दिवाली से पहले किसानों के लिए यह अंतरिम सहायता देने का ऐलान किया था, लेकिन चांद शेख को लगता है कि इतनी रकम तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है।