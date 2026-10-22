महाराष्ट्र सरकार ने ये 4 कल्याणकारी योजनाएं बंद कीं, कारण भी बताया

जिन योजनाओं को बंद किया गया है, उनमें महिलाओं के लिए कम्युनिटी सेंटर, महिला मंडल अनुदान, देवदासी पुनर्वास सहायता और आंगनवाड़ियों के लिए सोलर पावर सेट शामिल हैं।

इसके अलावा, 2 और प्रोग्राम, जैसे शेल्टर होम सहायता और कोविड-19 अनाथ बच्चों को मिलने वाली मदद को 2027-28 तक धीरे-धीरे बंद कर दिया जाएगा।

अब आगे चलकर, लेख लाडकी योजना जैसे लाभों के लिए आवेदन महाडीबीटी प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे, जिससे लोगों को आसानी होगी।

सरकार का कहना है कि जो मदद पहले से दी जा रही है, वह दूसरे माध्यमों से जारी रहेगी, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।