महाराष्ट्र में सूखे से हाहाकार, IAS-IPS अफसरों ने दान की अपनी एक दिन की सैलरी

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के 305 इलाकों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों को कई राहत के कदम उठाए हैं। इसमें लगान माफ करना, कर्ज वसूली पर रोक लगाना और खेती के बिजली पंपों के मौजूदा बिलों में खास छूट देना शामिल है।

दूसरी ओर, विधायक शेखर निकम अपनी एक महीने की बेसिक सैलरी छोड़ रहे हैं, वहीं विधायक रोहित पवार चाहते हैं कि किसानों को सीधे कैश ट्रांसफर किया जाए। किसानों को इस मुश्किल समय में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए सभी मिलकर काम कर रहे हैं।