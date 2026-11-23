हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ दिख रही है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार ने मोटरसाइकिल को सामने से इतनी जोर से टक्कर मारी कि दंपति हवा में उछलकर दूर जा गिरे। गायकवाड़ दंपति के बच्चों की शिकायत के बाद पुलिस ने अब पार्षद के बेटे दक्ष मेंडके के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह दुखद वाकया साल 2024 के पुणे पोर्श हादसे के कुछ ही समय बाद हुआ है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के लिए कड़े नियमों की जरूरत पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।