महाराष्ट्र में भाजपा पार्षद के नाबालिग बेटे ने दंपति को कुचला, CCTV में आया सामने
महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां भाजपा के पार्षद दीपक मेंडके के नाबालिग बेटे ने कथित तौर पर अपनी कार से एक मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। यह हादसा 20 नवंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ, जब प्रह्लाद और सुनीता गायकवाड़ को टक्कर लगी। इस टक्कर में प्रह्लाद गायकवाड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनीता गायकवाड़ ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।
पुलिस ने दक्ष मेंडके के खिलाफ मामला दर्ज किया
हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ दिख रही है। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार ने मोटरसाइकिल को सामने से इतनी जोर से टक्कर मारी कि दंपति हवा में उछलकर दूर जा गिरे। गायकवाड़ दंपति के बच्चों की शिकायत के बाद पुलिस ने अब पार्षद के बेटे दक्ष मेंडके के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह दुखद वाकया साल 2024 के पुणे पोर्श हादसे के कुछ ही समय बाद हुआ है। इस घटना ने सड़क सुरक्षा और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के लिए कड़े नियमों की जरूरत पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।