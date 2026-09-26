महाराष्ट्र के 265 तहसीलों में सूखा घोषित, किसानों के लिए हुए ये ऐलान

सूखा प्रभावित तहसीलों में किसानों के लिए कई फैसले लिए गए हैं।

जमीन के राजस्व में छूट दी जाएगी, फसल कर्ज का पुनर्गठन किया जाएगा, खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर रोक लगाई जाएगी और कृषि पंपों के बिजली बिल में भी राहत दी जाएगी।

इसके अलावा सूखा घोषित गांवों में किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

किसानों और खेत मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी।