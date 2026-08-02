दिल्ली DCP की फर्जी वीडियो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की FIR
दिल्ली के DCP सुमित झा की एक नकली AI-जनरेटेड वीडियो वायरल होने के बाद, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस डीपफेक क्लिप को कांग्रेस नेताओं और CJP समर्थकों ने शेयर किया था। इसमें झूठा दावा किया गया था कि DCP झा ने नौकरी छोड़ दी है और सरकार उन पर छात्र प्रदर्शनकारियों को झूठे केस में फंसाने का दबाव बना रही थी।
PIB ने DCP झा की डीपफेक की पुष्टि की
पुलिस ने इस मामले में साइबर कानूनों के तहत सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और किसी का रूप धारण करने (इंपर्सनटेशन) के आरोप में FIR दर्ज की है।
भाजपा नेता निखिल भामरे ने यह वीडियो एक कांग्रेस नेता के ट्वीट में देखा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी पुष्टि की कि यह वीडियो डीपफेक है, जिसे डीसीपी झा के पुराने भाषण के फुटेज को तोड़-मरोड़ कर बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि इस नकली वीडियो का मकसद भ्रम पैदा करना था। अब पुलिस जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।