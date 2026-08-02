दिल्ली DCP की फर्जी वीडियो पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस की FIR

पुलिस ने इस मामले में साइबर कानूनों के तहत सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और किसी का रूप धारण करने (इंपर्सनटेशन) के आरोप में FIR दर्ज की है।

भाजपा नेता निखिल भामरे ने यह वीडियो एक कांग्रेस नेता के ट्वीट में देखा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने भी पुष्टि की कि यह वीडियो डीपफेक है, जिसे डीसीपी झा के पुराने भाषण के फुटेज को तोड़-मरोड़ कर बनाया गया था। पुलिस का कहना है कि इस नकली वीडियो का मकसद भ्रम पैदा करना था। अब पुलिस जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।