AI के भ्रामक वीडियो ने मचाई खलबली, मोदी-गोयल के फर्जी बयान पर पुलिस का शिकंजा
महाराष्ट्र साइबर पुलिस उन वायरल वीडियो की जांच कर रही है, जिनमें AI का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कुछ बेहद भड़काऊ बयान देते हुए दिखाया जा रहा है। पीयूष गोयल का एक वीडियो क्लिप, जो 25 जुलाई को फेसबुक पर सामने आया था, असली फुटेज से तुलना करने पर पता चला कि इसे डिजिटल तरीके से बदला गया था।
परीक्षा विवादों के बीच AI वीडियो की जांच
यह सब ऐसे समय हो रहा है जब देश के कई हिस्सों में छात्र बार-बार होने वाले परीक्षा पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कहीं इन फर्जी वीडियो का इस्तेमाल और अशांति फैलाने या लोगों की राय बदलने के लिए तो नहीं किया गया। कुछ नेताओं ने प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई तीखी भाषा की आलोचना की है, वहीं पुलिस अब इन AI से छेड़छाड़ किए गए क्लिप्स को बनाने और फैलाने वालों का पता लगाने में जुटी है।