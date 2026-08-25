विरोध के बाद महाराष्ट्र सरकार का यू-टर्न, अब फिर से बिकेगा खुला तेल

इस पाबंदी का व्यापारियों और शिवसेना नेताओं ने जोरदार विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे छोटे कारोबारियों और पारंपरिक रूप से इस व्यवसाय से जुड़े परिवारों को नुकसान होगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो परेशानी और बढ़ जाती, क्योंकि वहां पैकेट वाला तेल आसानी से नहीं मिलता।

उन्होंने मुख्य रूप से यह बात उठाई कि पिछले एक साल में तेल के 1,247 नमूनों की जांच हुई थी, जिनमें से सिर्फ 12 ही खराब पाए गए।

अब सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) से कहा है कि वह एक नया 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) बनाए। इस SOP का उद्देश्य तेल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, साथ ही पारंपरिक विक्रेताओं को व्यापार से बाहर होने से बचाना भी है।