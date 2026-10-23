महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दोस्त की बाइक को टक्कर मारी फिर सड़क पर पीट-पीटकर जान ली

महाराष्ट्र: पहले दोस्त की बाइक को कार से टक्कर मारी, फिर सड़क पर पीट-पीटकर जान ली

लेखन गजेंद्र 02:00 pm Oct 23, 202602:00 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में दिनदहाड़े हुई एक हत्या ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हत्या करने वाला आरोपी पवन दिलीप पराशर (22) और मृतक देवेश उर्फ बंटी दीक्षित (36) दोस्त थे। घटना गुरुवार को सुबह साढ़े 10 बजे CIDCO के N-7 इलाके में हुई है, जिसका CCTV फुटेज शुक्रवार को सामने आया है। पराशर ने हत्या के बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। वारदात का कारण रंजिश और व्यापारिक मतभेद बताए जा रहे हैं।