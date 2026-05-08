महाराष्ट्र 10वीं SSC रिजल्ट: 8 मई को खुलेगा लाखों छात्रों के भविष्य का पिटारा
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महाराष्ट्र बोर्ड 8 मई को 10वीं SSC के नतीजे घोषित करने जा रहा है, जिससे लाखों छात्रों का इंतज़ार खत्म होगा। छात्र अपने अंक सुबह 11:30 बजे से mahahsscboard.in या sscresult.mkcl.org पर देख पाएंगे। इन नतीजों को IE एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड भी किया जा सकेगा।
SSC परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए
इस साल 20 फरवरी से 18 मार्च के दौरान 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर 16 लाख से ज़्यादा छात्र SSC की परीक्षा में शामिल हुए थे। यदि कोई छात्र इस बार सफल नहीं हो पाता है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जून से जुलाई के बीच पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इनकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। इस तरह उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का एक और अवसर मिलेगा।