महाराष्ट्र 10वीं SSC रिजल्ट: 8 मई को खुलेगा लाखों छात्रों के भविष्य का पिटारा

SSC परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए

इस साल 20 फरवरी से 18 मार्च के दौरान 5,000 से ज्यादा केंद्रों पर 16 लाख से ज़्यादा छात्र SSC की परीक्षा में शामिल हुए थे। यदि कोई छात्र इस बार सफल नहीं हो पाता है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जून से जुलाई के बीच पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इनकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। इस तरह उन्हें अपनी योग्यता साबित करने का एक और अवसर मिलेगा।