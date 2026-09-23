महाराष्ट्र में सूखा: फसल नुकसान का आकलन शुरू, सरकार ने कसी कमर

इस संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र अगले 3 दिनों में सूखा राहत अधिसूचना जारी करेगा। इसमें पीने का पानी और जानवरों के लिए चारे जैसी तुरंत जरूरतों पर ध्यान दिया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र से मदद का इंतजार किए बिना खुद ही राहत कार्य शुरू करने की तैयारी में है।

मुख्यमंत्री फडणवीस और विधायकों समेत दूसरे नेता प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जरूरतमंदों तक मदद सही समय पर पहुंच पाए। इस बीच, विपक्षी दल सरकार पर आधिकारिक रूप से सूखे की घोषणा करने का दबाव डाल रहे हैं। उनका मानना है कि इससे मुश्किलों में घिरे किसानों को और भी तेजी से मदद मिल पाएगी।