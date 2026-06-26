महाराष्ट्र में अब महिला किसानों को मिलेगा आधिकारिक दर्जा

प्रमाणन, डिजिटल डेटाबेस, फंड और सपोर्ट ऑफिसर्स

यह बिल किसान की परिभाषा को और व्यापक करेगा। इसमें स्थानीय निकायों के जरिए एक आसान प्रमाणन प्रक्रिया भी तय की गई है। पारदर्शिता लाने और कामकाज को आसान बनाने के लिए एक डिजिटल डेटाबेस बनाने की भी योजना है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र सरकार महिला किसानों को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए एक विशेष फंड बनाएगी और सहायता अधिकारियों की नियुक्ति भी करेगी। इस पहल का मुख्य मकसद यही है कि अब कोई भी महिला किसान किसी जरूरी योजना या प्रोग्राम से वंचित न रह जाए।