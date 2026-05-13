बाइक टैक्सी पर महाराष्ट्र की तलवार, लाखों यात्रियों का आक्रोश: क्या सरकार झुकेगी?

महाराष्ट्र की सख्ती पर यात्रियों का विरोध

अधिकारियों ने हाल ही में काफी सख्ती दिखाई है। साल 2026 की शुरुआत में उन्होंने 110 गाड़ियों को जब्त किया, जिन पर 11.85 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। साथ ही, 14 FIR भी दर्ज की गईं।

हालांकि, कई मुंबईकर इस सख्ती से खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर #बाइकटैक्सीबैनNako ट्रेंड कर रहा है। उनका कहना है कि बाइक टैक्सी शहर में आने-जाने का एक सस्ता और तेज जरिया है। इससे कई युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आलोचकों का तर्क है कि सरकार को इन्हें पूरी तरह बैन करने के बजाय, सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाने चाहिए ताकि यह सुविधा सभी लोगों के लिए बनी रहे।