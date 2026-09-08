मराठा आरक्षण: सरकार का बड़ा ऐलान, फिर भी जरंगे-पाटिल भूख हड़ताल पर क्यों अड़े?

इन घोषणाओं के बावजूद, जरांगे-पाटिल अपनी भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं। उन्होंने पानी और इलाज लेने से भी साफ मना कर दिया है। उनकी मांग है कि जब तक सारी मांगें नहीं मान ली जातीं, तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

सरकार ने 10 से 17 सितंबर तक लाखों पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन और ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह कदम कुनबी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन, फिलहाल विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है।