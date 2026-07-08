महादेव सट्टेबाजी ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार

महादेव सट्टेबाजी ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी

लेखन गजेंद्र 05:18 pm Jul 08, 202605:18 pm

क्या है खबर?

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का संचालक सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट से ओमान में प्रवेश करने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ अभी मस्कट स्थित हाई-सिक्योरिटी अल-खौद डिटेंशन सेंटर में हिरासत में है। उसे भारत लाने की तैयारी चल रही है। उसे भारतीय एजेंसियों द्वारा जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने पकड़ा है। वह संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहा था।