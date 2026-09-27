मुंबई में मैगी के पैकेट से निकले कीड़े, FDA जांच की मांग
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मुंबई के एक ग्राहक ने दावा किया है कि उसे मैगी नूडल्स के एक पैकेट में कीड़े मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि पैकेट की एक्सपायरी डेट फरवरी 2027 तक थी। इस घटना के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) से इस मामले पर संज्ञान लेने और जांच के लिए उत्पाद के नमूने इकट्ठा करने की अपील की जा रही है।
नेस्ले इंडिया ने सख्त गुणवत्ता जांच पर दिया जोर
नेस्ले इंडिया ने बताया है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे इस दावे को गंभीरता से ले रहे हैं। कंपनी जोर देकर कहती है कि वे सामग्री की खरीद से लेकर पैकेजिंग तक हर चरण में सख्त गुणवत्ता जांच करते हैं। नेस्ले के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी उत्पाद आप तक पहुंचने से पहले उच्चतम गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें।"