मुंबई में मैगी के पैकेट से निकले कीड़े, FDA जांच की मांग

नेस्ले इंडिया ने बताया है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, लेकिन वे इस दावे को गंभीरता से ले रहे हैं। कंपनी जोर देकर कहती है कि वे सामग्री की खरीद से लेकर पैकेजिंग तक हर चरण में सख्त गुणवत्ता जांच करते हैं। नेस्ले के एक प्रवक्ता ने कहा, "हमारा मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हमारे सभी उत्पाद आप तक पहुंचने से पहले उच्चतम गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें।"