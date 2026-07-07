मद्रास हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री विजय और मंत्री अर्जुन की जीत को चुनौती, 6 महीने में आएगा फैसला
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और खेल मंत्री आदव अर्जुन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये याचिकाएं DMK के आरडी शेखर और अन्य लोगों ने दायर की हैं। इन याचिकाओं में 23 अप्रैल के चुनावों से पहले हुए प्रचार अभियान के दौरान कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। इनमें प्रमुख रूप से मामले से जुड़ी जानकारी छुपाना, चुनावी खर्चों का सही ब्योरा न देना और कुछ मामलों में बच्चों को भी प्रचार में शामिल करना शामिल है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह और 3 सप्ताह का समय दिया
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर लें, जैसे कि आवश्यक फॉर्म और अन्य दस्तावेज दाखिल करना। इसके बाद तीन हफ्तों का समय देते हुए आधिकारिक नोटिस जारी किए जाएंगे। कोर्ट का लक्ष्य इन चुनौतियों को 6 महीने के भीतर निपटाना है, जिसका मतलब है कि अब से कार्यवाही काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है।