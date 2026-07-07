मद्रास हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री विजय और मंत्री अर्जुन की जीत को चुनौती, 6 महीने में आएगा फैसला देश Jul 07, 2026

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और खेल मंत्री आदव अर्जुन की चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये याचिकाएं DMK के आरडी शेखर और अन्य लोगों ने दायर की हैं। इन याचिकाओं में 23 अप्रैल के चुनावों से पहले हुए प्रचार अभियान के दौरान कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। इनमें प्रमुख रूप से मामले से जुड़ी जानकारी छुपाना, चुनावी खर्चों का सही ब्योरा न देना और कुछ मामलों में बच्चों को भी प्रचार में शामिल करना शामिल है।