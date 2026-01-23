मध्य प्रदेश के उज्जैन में फिर भड़की हिंसा, घरों पर पत्थरबाजी; बस में आग लगाई

मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरुवार को दो पक्षों के बीच शुरू हुए मामूली विवाद ने शुक्रवार को हिंसा का रूप ले लिया। उपद्रवियों ने घरों को निशाना बनाया और एक बस को आग के हवाले कर दिया। मामला तराना तहसील का है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और छापेमारी जारी है। साथ ही इलाके में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने अब तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर 5 को गिरफ्तार किया है।

हिंसा कैसे बिगड़ा माहौल? गुरुवार शाम को तराना बस स्टैंड के पास बस को रास्ता देने को लेकर 2 पक्षों में मामूली विवाद शुरू हुआ था। मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने बस को रास्ता न देने पर नाराजगी दिखाई, जिससे बात बढ़ गई। कुछ युवकों ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर और उनके साथी रजत ठाकुर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। इसके बाद इलाके में पथराव, आगजनी और बसें तोड़ी गईं।

हिंसा शुक्रवार को VHP और बजरंग दल ने थाने का घेराव किया पुलिस ने बताया कि गुरुवार को उपद्रवियों ने 13 बसों में तोड़फोड़ की और कुछ कारों को निशाना बनाया था। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए धारा 144 लागू कर दी, जिसके बाद स्थिति शांत थी। शुक्रवार सुबह VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर नारेबाजी की और दोपहर में जुमे की नमाज के लिए दूसरे पक्ष के लोग इकट्ठा हुए, जिससे तनाव बढ़ गया। इस दौरान बस और दुकान को आग लगाई गई, घरों में पथराव किया गया।

सख्ती पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया घटना को लेकर जिलाधिकारी रोशन सिंह का कहना है कि इलाके में फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं और पुलिस बल तैनात है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, जल्द ही लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाने की अपील की है। पुलिस ने बताया कि उपद्रवियों ने 11 बसें और 10 कारों को क्षतिग्रस्त किया, 6 घरों और एक दुकान को नुकसान पहुंचाया और 1 बस में आग लगाई है।

