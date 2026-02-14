मध्य प्रदेश: मां ने ही पिला दी जहरीली चाय, 3 बच्चों ने तोड़ा दम

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहां एक मां ने अपने 3 बच्चों को जहरीली चाय पिला दी। इससे तीनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि मां की हालत गंभीर है। महिला का गुजरात के दाहोद में इलाज जारी है। यह घटना अलीराजपुर के आम्बुआ थाना क्षेत्र के ग्राम अडवाड़ा की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।

घटना महिला ने चाय में कीटनाशक दवा मिलाकर बच्चों को पिलाई पुलिस ने बताया कि अहवाड़ा निवासी नूर बाई (30) पत्नी मुकेश ने शुक्रवार शाम को अज्ञात कारणों से परेशान होकर घर में रखी कीटनाशक दवा को चाय में मिला दिया। उसके बाद नूर बाई ने अपनी 2 बेटियों और एक बेटे को यह जहरीली चाय पिला दी और फिर खुद भी उस चाय का सेवन कर लिया। उन्होंने बताया कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर परिवार को घटना की जानकारी लगी। परिवार के लोगों ने तत्काल चारों को अस्पताल पहुंचाया।

मौत उपचार के दौरान हुई बच्चों की मौत अस्पताल के डॉक्टर सचिन पाटीदार ने बताया कि चारों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया था, जहां बड़ी बेटी सावित्री (7) ने दम तोड़ दिया। उसके बाद बेटे कार्तिक (5) और छोटी बेटी दिव्या (3) को नूर बाई के साथ दाहोद रैफर किया गया था। इलाज के दौरान कार्तिक और दिव्या ने दम तोड़ दिया। फिलहाल नूर बाई का इलाज दाहोद के अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

