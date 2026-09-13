MP में छात्रों का 'शिक्षा आधार' लॉन्च, क्या है ये 12 अंकों की APAR ID?

मध्य प्रदेश ने छात्रों को एक नई 12 अंकों की APAR आईडी देना शुरू कर दिया है। इसे आप शिक्षा के क्षेत्र का 'आधार' मान सकते हैं। इसका मकसद है कि आपके सारे स्कूल रिकॉर्ड एक ही जगह सुरक्षित रहें। अगर आप कभी स्कूल या कॉलेज बदलते हैं, तो इससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। अभी तक, करीब 1 करोड़ छात्रों को यह आईडी मिल चुकी है।