ग्वालियर: पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़; एक महिला की मौत, कई घायल
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। हादसे में बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना डबरा स्टेडियम की है। यहां नवग्रह पीठ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, तभी कलश यात्रा के समय हादसा हो गया। मृतक महिला 70 वर्षीय रति साहू हैं। हादसे में बच्ची समेत 8 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कार्यक्रम के आयोजक
दैनिक भास्कर के मुताबिक, नवग्रह पीठ का प्राण प्रतिष्ठा 10 फरवरी से 20 फरवरी तक होना है। इसके आयोजक पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा हैं। बताया जा रहा है कि मिश्रा हादसे के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हैं और उनको सांत्वना दी है। मृतक महिला के परिजन शव को लेकर थाने पर पहुंचे थे। पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) अमित सांघी ने घटना की जांच की बात कही है।
डबरा स्टेडियम में मंगलवार को कलश यात्रा के लिए महिलाओं को कलश बांटे जाने थे। यात्रा 1 बजे शुरू होनी थी, लेकिन महिलाएं सुबह 9 बजे से पहुंच गई। कार्यक्रम में भीड़ को देखते हुए 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। कलश बांटने के दौरान ही भगदड़ मच गई और लोग एक-दूसरे को कुचलते हुए निकल गए। बता दें कि 20 फरवरी तक कार्यक्रम में कथावाचक प्रदीप मिश्रा, धीरेंद्र शास्त्री और कुमार विश्वास भी आने वाले हैं।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल
आज डबरा में एक धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ की घटना अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दो महिला श्रद्धालुओं के निधन का समाचार मिला है, जो अत्यंत व्यथित करने वाला है।— Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) February 10, 2026
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा घायलों को… pic.twitter.com/G8jfcXYr9E