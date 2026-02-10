मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान मची भगदड़

ग्वालियर: पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के धार्मिक कार्यक्रम में भगदड़; एक महिला की मौत, कई घायल

लेखन गजेंद्र 05:32 pm Feb 10, 202605:32 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। हादसे में बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। घटना डबरा स्टेडियम की है। यहां नवग्रह पीठ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, तभी कलश यात्रा के समय हादसा हो गया। मृतक महिला 70 वर्षीय रति साहू हैं। हादसे में बच्ची समेत 8 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।