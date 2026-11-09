मध्य प्रदेश में दिवाली की रात सर्राफा व्यापारी के घर में आग लगी, 6 की मौत

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय मकान में 10 लोग मौजूद थे, जो अपने-अपने कमरों में थे। रात 3 बजे सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी आग लग गई।

मृतकों में कुंदन लाल के अलावा, उनकी पत्नी राजकुमारी (65), ऋतु सोनी (42), स्मृति सोनी (40), सूर्या सोनी (45) और ऋतु के बेटे आदित्य सोनी (16) शामिल हैं।

अमायरा (7), रितेश सोनी (45) सौरभ सोनी (43) और आकर्ष सोनी (14) को सुरक्षित बाहर निकाला गया।