कूनो में नामीबियाई चीता ने तीसरी बार 5 शावकों को जन्म दिया, अब 53 हुई संख्या
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक बार फिर नन्हें चीता शावकों की किलकारी गूंजी है। इस बार नामीबिया से आई मादा चीता 'ज्वाला' ने 5 शावकों को जन्म दिया है। ज्वाला कूनो आने के बाद तीसरी बार मां बनी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शावकों का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर लिखा, 'कुनो से फिर अच्छी खबर...चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए बड़ी उपलब्धि है।'
चीता
अब 53 हुई संख्या
मुख्यमंत्री यादव ने आगे लिखा कि 5 शावकों के साथ ही भारत में चीतों की आबादी 50 साल के आंकड़े को पार कर 53 हो गई है। ज्वाला और उसके शावक स्वस्थ हैं। कूनो में डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे पहले फरवरी में माता चीता आशा और गामिनी ने क्रमश: 5 और 3 शावकों को जन्म दिया था। वर्ष 2023 से अब तक कूनो में 44 शावकों का जन्म हुआ, जिनमें से 33 जीवित हैं।
चीता
2022-2023 में अफ्रीकी देशों से लाए गए थे 20 चीते
सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीते (5 मादा, 3 नर) और फरवरी, 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। तब पहली बार मार्च 2023 में 4 शावकों का जन्म हुआ था। इस दौरान 15 से अधिक चीतों की मौत भी हुई। वर्ष 2025 में 12 शावकों के जन्म के साथ 30 चीते हो गए। इस साल फरवरी में बोत्सवाना से 9 चीते आए। इसके बाद 13 शावकों के जन्म से संख्या 53 हो गई है।
ट्विटर पोस्ट
कूनो में चीता शावक अपनी मां के साथ
Good News from Kuno National Park again...— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) March 9, 2026
Cheetah Jwala has given birth to 5 cubs, marking another major milestone for Project Cheetah. With this, India’s cheetah population has crossed the half-century mark, reaching 53.
A proud moment for wildlife conservation and a strong… pic.twitter.com/UfZz64zpJ6