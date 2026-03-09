कूनो में नामीबियाई चीता ने तीसरी बार 5 शावकों को जन्म दिया, अब 53 हुई संख्या

चीता

अब 53 हुई संख्या

मुख्यमंत्री यादव ने आगे लिखा कि 5 शावकों के साथ ही भारत में चीतों की आबादी 50 साल के आंकड़े को पार कर 53 हो गई है। ज्वाला और उसके शावक स्वस्थ हैं। कूनो में डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। इससे पहले फरवरी में माता चीता आशा और गामिनी ने क्रमश: 5 और 3 शावकों को जन्म दिया था। वर्ष 2023 से अब तक कूनो में 44 शावकों का जन्म हुआ, जिनमें से 33 जीवित हैं।