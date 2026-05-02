जबलपुर नाव हादसा: 9 मौतों पर राज्य सरकार की कड़ी कार्रवाई, 5 कर्मचारी बर्खास्त-निलंबित

सरकार ने 3 कर्मचारियों को बर्खास्त किया, जांच जारी

सरकार ने अपनी भूमिका के लिए पायलट, एक सहायक और टिकट काउंटर इंचार्ज को बर्खास्त कर दिया है। लापरवाही के आरोप में होटल और बोट क्लब के मैनेजर को निलंबित किया गया, जबकि एक रीजनल मैनेजर का तबादला भोपाल स्थित मुख्यालय में कर दिया गया है।

अब एक आधिकारिक जांच चल रही है, ताकि यह पता चल सके कि आखिर क्या गलत हुआ था और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को कैसे रोका जा सकता है।