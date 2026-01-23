मध्य प्रदेश: इंदौर में फिर दूषित पानी का कहर, अब महू में 25 से अधिक बीमार

मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में भगीरथपुरा के बाद एक बार फिर दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत मिली है, जिसे पीकर 25 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। इस बार महू क्षेत्र में लोगों के बीमार होने की सूचना है, जिससे जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अभी क्षेत्र के 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य का इलाज घर पर चल रहा है।

पेयजल इलाके में पहुंचे नेता, डॉक्टर और अधिकारी महू तहसील के पट्टी बाजार, मोती महल और चंदर मार्ग इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जहां 19 बच्चों समेत 25 से अधिक लोग पीलिया, टाइफाइड, उल्टी और दस्त की चपेट में हैं। इस बार घटना की जानकारी मिलते ही महू की स्थानीय विधायक उषा ठाकुर मौके पर लोगों से मिलने पहुंच गईं और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी मौजूद हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने रात में इलाके का दौरा किया।

जांच पानी की जांच के आदेश इलाके में लोगों के घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। लोगों को शक है कि भगीरथपुरा की तरह यहां भी सीवर लाइन मिलने से पेयजल आपूर्ति दूषित हुई है। इलाके से पानी से नमूने एकत्र कर जांच को भेजे गए हैं। सबसे अधिक समस्या चंदर मार्ग औऱ मोतीमहल क्षेत्र में है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से दूषित पानी न पीने की अपील की है। उन्होंने वैकल्पिक इंतजाम के निर्देश दिए हैं।

